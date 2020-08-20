Депутат Госдумы от «партии власти» предложил отменить транспортный налог

В электронной базе законопроектов Госдумы появился документ, автор которого, депутат от «Единой России» Андрей Барышев, предложил отправить на свалку истории транспортный налог.

Напомним, что в свое время власти пообещали отменить его, заменив акцизами на бензин. В результате и акцизы ввели, и налог оставили. Как объяснял то решение президент В. В. Путин, так поступить его «губернаторы уговорили».

Дело в том, что средства от этого регионального налога частенько пускают не на ремонт и содержание дорог, как положено, а на всякие прочие надобности местных бюджетов.

Теперь же, по мнению депутата, пришло время полностью отказаться от транспортного налога, признав для этого полностью утратившей силу всю главу 28 Налогового кодекса РФ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране».

Характерно, что к законопроекту приложено чисто формальное финансово-экономическое обоснование, состоящее из единственной ритуальной фразы, что «принятие данного проекта федерального закона не повлечет дополнительные расходы средств федерального бюджета».

Уже одно это обстоятельство прозрачно намекает, что депутат Андрей Барышев совершенно трезво оценивает шансы на одобрение коллегами своей справедливой по сути инициативы как равные практически нулю.

Такого рода «законотворческая деятельность», как правило, нацелена лишь на получение политического «хайпа», а не реальное изменение правового поля.