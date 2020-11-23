«Помощник ОСАГО» начал работать по всей стране

Как уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд», программа на смартфоне позволяет оформить электронную версию извещения о ДТП, притом весь процесс занимает всего 10—15 минут. Основные данные — водительское удостоверение, номер полиса ОСАГО — подгружаются из Госуслуг и АИС ОСАГО. От участников ДТП требуется только сфотографировать место аварии и указать обстоятельства происшествия.

Теперь воспользоваться мобильным сервисом можно на территории всей страны. Заодно создатели «Помощника ОСАГО» добавили несколько новых функций. Скажем, электронное извещение разрешается оформить даже при наличии разногласий у водителей. Другое нововведение — воспользоваться приложением смогут шоферы машин, оформленных на юрлицо.

Напомним, что чуть больше десяти лет назад в России ввели так называемый европротокол. Однако многие автовладельцы по сей день предпочитают «куковать» в машине в ожидании сотрудников ГИБДД, даже если авария оставила на кузове крошечный след! Впрочем, такое поведение вполне понятно: портал «АвтоВзгляд» недавно рассказал, почему от ГИБДД, ЦОДД и аварийных комиссаров бесполезно ждать помощи при оформлении аварии.