Россияне начали массово скупать гаражи и машино-места

Как сообщают аналитики «Авито Недвижимость», средняя стоимость гаража в России сейчас составляет 250 000 рублей. То есть по сравнению с прошлым годом она не изменилась.

Что касается машино-мест, то они стоят дороже — в среднем 600 000 рублей по стране. При этом в сравнении с прошлым годом, спрос на покупку машино-мест увеличился на 40%. А в таких городах, как Севастополь и Челябинск интерес подрос более, чем в 2,5 раза.

Специалисты отмечают, что машино-места стали полноценными объектами недвижимости с 1 января 2017 года, когда вступил в силу закон 315-ФЗ. В соответствии с ним место для автомобиля стало самостоятельным объектом права, что позволило оформлять его в собственность и совершать с ним сделки.