Направление на ремонт после ДТП будут выписывать за 20 минут

Суть новшества — в искусственном интеллекте, который готов анализировать фотографии повреждений, а затем подсчитывать стоимость ремонта и размер страховых выплат. Для этого ему требуется буквально несколько минут.

По нескромную мнению разработчиков, такого в России до этого не делал никто: впервые весь анализ фотографий выполняет робот, а не эксперт-техник. Система прошла испытание на 3 000 примеров, показав точность оценки на уровне 97%.

Технология вскоре будет внедрена во многих страховых компаниях. На первом этапе роботу будут «скармливать» фото: снимки повреждений и сканы документов. За 1—2 минуты программа проанализирует ракурсы, определит зоны автомобиля и проведет первичный расчет ремонта.

Далее данные отправятся эксперту MAINS Lab для подтверждения — это занимает максимум 2 минуты. На финальной стадии робот-загрузчик автоматически подберет поврежденные детали и сформирует расчет. Итого — 20 минут вместо нескольких дней.

И еще одна новость из мира цифровых технологий. Приложение «Помощник ОСАГО» вышло за рамки пилотного проекта. Раньше оно работало только в пяти регионах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. И вот теперь охватило всю страну.