Россияне уверены, что пол водителя влияет на аварийность

Так, учет индивидуальных качеств при расчете стоимости ОСАГО поддержали 87,5% респондентов. Притом 56% опрошенных считают, что семейный статус человека не влияет на его аварийность. А вот пол — влияет, уверены 70% участников опроса (так считают 64% женщин и 53% мужчин). Фактор, который практически единогласно поддержали респонденты — это учет количества серьезных ДТП и аварий. Практически 82% автомобилистов назвали это нововведение правильным.

С 23 ноября всем водителям России стало доступно оформление ДТП через мобильное приложение по процедуре Европротокола. Цифровизацию поддерживают целых 64% респондентов. Однако до сих пор остается существенный процент людей, которые выбрали бы традиционный способ вызова сотрудников ГИБДД для оформления аварии — таких 36%.

Также опрос показал, что большинство населения следит за последними изменениями в ОСАГО — 81,2% респондентов знают об индивидуальных тарифах. Что же касается цен на полис обязательной автогражданки, то мнения разделились: примерно равное количество считает, что цены особо не изменятся (28,2%) или они станут меньше для «положительных» водителей и больше для лихачей (25,94%). Остальные же считают, что повешение цен неизбежно.