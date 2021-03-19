Эксперт рассказал, как купить действительно дешевый полис ОСАГО

Напомним, что летом прошлого года начала действовать свежая редакция закона об ОСАГО, которая позволила страховщикам индивидуальную стоимость полисов для каждого страхователя в зависимости от самых разных факторов. В итоге на рынке началась долгожданная война за клиентов.

Координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Петр Шкуматов рассказал порталу «АвтоВзгляд», как можно купить самый дешевый полис:

«Например, я ежегодно страховался в компании А, но вдруг в марте они мне предложат ОСАГО по слишком высокой цене? Тогда я зайду в маркетплейс или пройдусь по сайтам других страховщиков, чтобы сравнить предложения на рынке и выбрать наиболее подходящее у компании Д. Поступая таким образом, все большее количество автомобилистов находят ОСАГО с меньшим размером страховой премии, чем при покупке истекающего полиса», — поделился хитростью господин Шкуматов.

Между тем, в Госдуме подготовили законопроект, который предлагает возмещать по страховке ОСАГО вред, причиненный автомобилю коммунальными службами. Портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал, что такие истории, когда владелец машины хочет возместить ущерб через суд, длятся годами.