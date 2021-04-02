Между ОСАГО и КАСКО: зачем хотят создать новую страховку

— Достойного продукта, стоимость которого могла бы заполнить эту ценовую нишу для автовладельцев пока нет, в то время как только семь процентов российских автомобилистов могут себе позволить КАСКО, — заявил порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

По его словам, только 12% страхователей автомобилистов считают, что существующие лимиты по выплатам ОСАГО являются достаточными. Чуть больше половины автовладельцев (52%) хотели бы, приобретая полис, получать возможность застраховать еще и свое имущество. Необходимость изменений подтверждает и предложение депутатов Госдумы распространить действие полиса ОСАГО на повреждения автомобиля по вине коммунальных и дорожных служб.

Вот только, по мнению заместителя исполнительного директора Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, смешав два априори разных вида страхования, коими являются страхование ответственности и имущественное, можно ввергнуть отрасль в хаос.

— Раз ОСАГО является страхованием ответственности водителя на дороге, а не страхованием имущества, логичнее не смешивать два полиса в один, а обязать дорожные и коммунальные службы страховать свою ответственность, — считает господин Ефремов.

Это значит, что в России должен появиться или вмененный вид страхования, который обяжет ответственных лиц приобретать такой полис на добровольной основе, либо это будет обязательный вид страхования, чтобы система гарантированно работала.

По какому пути развиваться страховому рынку, его игроки пока не решили. Заместитель председателя российского Центрального Банка Владимир Чистюхин предложил еще одну реформу: он допустил, что прохождение техосмотра и оформление ОСАГО могут стать совершенно независимыми друг от друга процедурами. Правда, как выяснил портал «АвтоВзгляд», для этого необходимо выполнить одно важное условие.