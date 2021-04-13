ГИБДД нашла лазейку для торговли техосмотром

Энергии, которую продолжает тратить куча чиновников из ГИБДД и прочих структур на «борьбу с техосмотром» явно хватило бы для освещения небольшого города. Не прошло и полутора месяцев с момента введения нового порядка проведения бессмысленного обязательного государственного ТО, а ГИБДД опять недовольно каким-то проблемами в этой сфере. Оказывается, заявленная цель реформы системы техосмотра — ликвидация возможности покупки ТО без предъявления машины на осмотр, — не выполняется. Об этом свидетельствует письмо замначальника ГИБДД Николая Шеюхина в Минтранс.

— Установленные требования к изображению транспортных средств не предусматривают защиту загружаемых фотоматериалов какими-либо техническими или программными средствами. Отсутствие защиты позволяет загружать модифицированные файлы с фотографическими изображениями, которые проходят форматно-логический контроль и полностью соответствуют требованиям приказа Минтранса №97— говорится в документе.

Другими словами, продажа диагностических карт в интернете продолжается, как и до мартовской реформы техосмотра, призванной ликвидировать такую практику. Только теперь продавцы ТО просят от клиентов-автовладельцев предоставлять не только данные СТС машины, пробег и радиус колес, но дополнительно еще и пару фотографий транспортного средства. В исходные данные таких фотофайлов вписываются координаты пункта техосмотра, а затем изображения заносятся в электронную базу ЕАИСТО МВД, — все в соответствии с правилами. ГИБДД сложившаяся ситуация не нравится, пишет Коммерсант, и министерство хочет, чтобы Минтранс внес в свой приказ №97 соответствующие изменения.