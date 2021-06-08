Полисы ОСАГО подешевели для большинства российских водителей

По словам представителей РСА, новая система полностью оправдала ожидания. Благодаря тому, что теперь страховщики могут назначать индивидуальные тарифы в рамках базовой ставки для своих клиентов, средняя стоимость полиса ОСАГО по стране снизилась за полгода на 6% или 455 рублей. Аналитики сравнивали ценники января-февраля 2021-го с августом-сентябрем 2020-го, когда нововведения только вступали в силу.

При этом за период с января по май полисы ОСАГО на легковушки, принадлежащие физическим лицам, подешевели для 67,5% водителей. Для остальных 32,5% тариф либо остался на уровне прошлого года, либо незначительно увеличился.

— Масштабная работа, проделанная страховым сообществом, Центральным банком и законодателями, дала колоссальные результаты. Сегодня грядет новая волна обсуждений и последовательное принятие множества новых инициатив, которые позволят сфере развиться качественно, — отметил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» и координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

РСА, Центральный банк и законодатели уже обсуждают следующий этап индивидуализации ОСАГО. В частности, авторы предлагают увеличить размер страховых выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей, отменить региональный и мощностной коэффициенты, а также учет износа запчастей в случаях возмещения ущерба, нанесенного автомобилю.