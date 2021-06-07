Собирать штрафы ГИБДД хотят заставить саму ГИБДД

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов намерен осчастливить судебных приставов эксцентричной инициативой переустройства системы взыскания штрафов.

— Для решения комплекса проблем предлагается передать функции ФССП по взысканию штрафов за нарушение правил дорожного движения самой Госавтоинспекции, — указано в материалах очередного ежегодного доклада, подготовленного аппаратом уполномоченного для представления президенту РФ.

Параллельно, Титов вносит идею создания механизма «упрощенного исполнительного производства» для задолженностей, не превышающих определенный порог, с одновременным «соблюдением права должника на своевременное информирование и добровольное исполнение требований», сообщает «Интерфакс».

Последняя идея практически копирует озвученные министром юстиции Константином Чуйченко планы министерства ввести в самое ближайшее время «упрощенный порядок исполнения требований». В его рамках приставы будут автоматически списывать деньги со счетов водителей-должников по штрафам, не возбуждая исполнительного производства.

Надо полагать, что у приставов к инициативам Бориса Титова серьезных претензий возникнуть не должно. А вот ГИБДД будет явно не рада перспективе заниматься еще и сбором выписанных штрафов. Хотя, надо признать, своеобразный шарм у этой идеи наблюдается. По принципу: умеешь штрафовать, — умей и взыскивать…