Как поступают производители автозапчастей, чтобы защититься от подделок

Не обошли стороной изменения и дизайн стикера. Теперь на нём указывается новое название компании: NEOCTR переименована в CENTRAL CORPORATION. Для удобства перехода на новый каталог указаны два артикула: старый и новый. Штрих код обозначен в соответствии с европейским стандартом EAN-13. А QR-код на стикере теперь ведёт сразу на страницу изделия в электронном каталоге на сайте компании, где представлена подробнейшая информация о детали.

На данный момент собственный QR-код разработан не для всех деталей, поэтому в ряде случаев он направляет на главную страницу каталога, где можно ввести артикул интересующей детали. Постепенно для каждой детали на стикере будет печататься свой собственный QR-код, что позволит ещё быстрее проверять правильность подбора продукции. Так же обязательным реквизитом новых стикеров является место производства продукции, допускается три варианта: Made in Korea, Made in Vietnam и Made by CTR. Кроме того, добавлен штамп поставщика на конвейеры автопроизводителей — OE GLOBAL SUPPLIER EST. 1952.

Штамп OE GLOBAL SUPPLIER свидетельствует о том, что детали CTR поставляются на конвейеры автопроизводителей. Ведь наша компания уже почти 50 лет поставляет свою продукцию для первичной комплектации автомобилей 19 марок, и на сегодняшний день доля поставок на конвейеры составляет практически 90%. Клиентами компании являются Hyundai, KIA, General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Alliance Renault Nissan, PSA Group, Chrysler, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda и другие автопроизводители.