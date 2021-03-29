Как поступают производители автозапчастей, чтобы защититься от подделок

Фото производителя.
После полного обновления каталога и запуска нового сайта бренд CTR решил изменить дизайн упаковки продукции. Как новый сервис обеспечивает более быстрый и удобный поиск деталей, так и упаковка обновлена таким образом, чтобы сделать ее поиск на полке быстрее и проще. К тому же, следует озаботиться защитой покупателей от подделок. К примеру, на стикере теперь стало больше полезной информации, представленной в лаконичной форме.

Дизайн упаковки обновлён полностью, все стороны коробки претерпели изменения, изменилось даже защитное покрытие упаковки. Ранее использовался глянцевый лак для защиты упаковки от вредных воздействий, что могло создавать блики на поверхности и усложнять процесс считывания информации на упаковке. Теперь же картон покрывается матовым лаком, который обеспечивает такую же защиту от вредных воздействий и при этом не создает условий для возникновения бликов, чем облегчает считывание необходимой информации на упаковке при поиске детали на складе.

На верхней и нижней части упаковки увеличили размер логотипа, что позволило скрыть в нём некоторые детали, защищая упаковку от подделки. А фон, на котором размещён логотип теперь состоит из двух оттенков красного цвета, что создаёт дополнительную защиту. Изображения детали, размещенные на боковых поверхностях упаковки, укрупнили по сравнению с предыдущим и немного повернули. Также на боковых сторонах коробки напечатаны логотип компании и название продукции, которые размещены в противоположных по диагонали углах, что облегчает восприятие информации.

Фото производителя.

Не обошли стороной изменения и дизайн стикера. Теперь на нём указывается новое название компании: NEOCTR переименована в CENTRAL CORPORATION. Для удобства перехода на новый каталог указаны два артикула: старый и новый. Штрих код обозначен в соответствии с европейским стандартом EAN-13. А QR-код на стикере теперь ведёт сразу на страницу изделия в электронном каталоге на сайте компании, где представлена подробнейшая информация о детали.

На данный момент собственный QR-код разработан не для всех деталей, поэтому в ряде случаев он направляет на главную страницу каталога, где можно ввести артикул интересующей детали. Постепенно для каждой детали на стикере будет печататься свой собственный QR-код, что позволит ещё быстрее проверять правильность подбора продукции. Так же обязательным реквизитом новых стикеров является место производства продукции, допускается три варианта: Made in Korea, Made in Vietnam и Made by CTR. Кроме того, добавлен штамп поставщика на конвейеры автопроизводителей — OE GLOBAL SUPPLIER EST. 1952.

Штамп OE GLOBAL SUPPLIER свидетельствует о том, что детали CTR поставляются на конвейеры автопроизводителей. Ведь наша компания уже почти 50 лет поставляет свою продукцию для первичной комплектации автомобилей 19 марок, и на сегодняшний день доля поставок на конвейеры составляет практически 90%. Клиентами компании являются Hyundai, KIA, General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Alliance Renault Nissan, PSA Group, Chrysler, Volvo, Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda и другие автопроизводители.

автосервис, ремонт, запчасти
29 марта 2021
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