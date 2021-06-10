С августа для покупки ОСАГО не нужно будет проходить техосмотр

Государственная Дума во втором чтении одобрила законопроект со скучным названием «О внесении изменений в закон Об организации страхового дела в РФ и отдельные законодательные акты РФ». Ни один нормальный автомобилист не обратил бы своего внимания на этот факт. Хотя бы потому, что львиная доля поправок в нем касается деятельности иностранных страховых компаний в России.

Но по какой-то причине авторы законопроекта прицепили к нему еще и поправки в закон «Об ОСАГО», которые очень даже важны для каждого автовладельца. А именно изменения в статью 15 этого закона. Ей посвящена коротенькая строчка поправок: «в статье 15 закона подпункт Е пункта 3 признать утратившим силу». Хотя значение ее переоценить просто невозможно.

Ведь «утративший силу» подпункт говорит, что для заключения договора обязательного страхования владелец транспортного средства представляет страховщику информацию о диагностической карте. Если это требование отменяется, автоматически отпадает необходимость в обязательном порядке проходить на своей машине техосмотр перед покупкой полиса ОСАГО. Принятие поправок в окончательном третьем чтении Госдумой намечено на 15 июня. Они должны вступить в силу уже 22 августа.