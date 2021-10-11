Страховщики планируют поднять цену ОСАГО минимум на 20%

Юргенс считает, что страховщики терпят большие убытки из-за непрерывного роста стоимости ремонта автомобилей.

— Для нормализации ситуации требуется расширение тарифного коридора как минимум на 10—20% до конца года или хотя бы принятие точечных тарифных решений для проблемных транспортных сегментов и регионов, — считает он.

Напомним, что согласно данным Банка России, в 1-м полугодии 2021 года страховщики собрали 109,5 млрд рублей премий по ОСАГО, а выплатили компенсаций на общую сумму 74,5 млрд рублей. Таким образом, разница, осевшая на счетах страховых компаний за шесть месяцев, составила без малого 35 млрд рублей. Таким «убыткам» можно лишь позавидовать. Несмотря на это, Юргенс, как главный лоббист страховщиков, требует «расширения тарифного коридора». На практике, как правило, это означает всего-лишь возможность для страховой компании продавать полисы по более высокой цене.

По мнению Юргенса, нас ждет очередной этап либерализации в ОСАГО. В ходе него может произойти переход на компенсацию ремонта автомобилей без учета его износа и увеличение максимальных выплат за ущерб жизни и здоровью до 2 млн рублей. Эти шаги, по мнению главы РСА, также потребуют дополнительного расширения все того же тарифного коридора — на 12% и 20% соответственно, сообщает «Интерфакс».