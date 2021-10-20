Назван срок окончательной отмены техосмотра

– Мы считаем, проходить техосмотр для владельцев легковых автомобилей — это требование избыточное. В данный момент законопроект разослан по регионам, в осеннюю сессию он будет рассмотрен и принят, как мы предполагаем, до конца ноября, — заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Он отметил, что основная часть 55-миллионного автопарка России проходят регулярно техобслуживание, а не техосмотр на пунктах гостехосмотра. По его словам, уже достаточно долгое время автопроизводители выпускают продукцию такого технически сложного уровня, что гаражный ремонт уходит в прошлое.

Федяев уверен, что доля очень старых транспортных средств в автопарке непрерывно снижается. На этом основании он считает правильным поддержать инициативу отмены обязательного ТО для легковых машин частников. По его мнению, это упростит жизнь подавляющего большинства автовладельцев страны. Он также назвал отмену обязательного ТО «честным поступкам» по отношению к автомобилистам, сообщает РИА «Новости».