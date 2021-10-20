Центробанк приговорил полисы ОСАГО к резкому подорожанию

ЦБ решил в очередной раз «подкинуть деньжат» страховым компаниям. Он подготовил указание «расширить вверх и вниз» на 10% тарифный коридор, от которого зависит базовая стоимость полиса ОСАГО. Характерно, что прошлое «расширение» случилось примерно год назад — осенью 2020 года. Тогда диапазон минимально возможной стоимости полиса также увеличился на 10%. И тогда, и сейчас это делается под лозунгом «индивидуализации ОСАГО».

По факту это приводит к тому, что страховые компании (разумеется не сговариваясь!) просто в очередной раз повышают цены на ОСАГО — ровно на столько, на сколько Центробанк в очередной раз разрешает им «расширить коридор». Не сомневаемся, что и в этом случае все произойдет по стандартному сценарию.

В сообщении регулятора также говорится, что пожилые опытные водители получат дополнительную скидку в до 8%, а для аккуратных и безаварийных — еще до 8%.