Названы самые популярные способы мошенничества в автостраховании

По информации страховой компании ВСК, одной из самых острых проблем остается работа недобросовестных автоюристов, которые специализируются на получении повышенных выплат со страховщиков по суду.

Только по столичному региону за прошлый и нынешний год было выявлено более тысячи групп, которые причастны к мошенническим действиям в ходе урегулирования страховых случаев по ОСАГО и каско.

По данным «Тинькофф Страхования», высокий уровень мошенничества в сегменте автострахования за восемь месяцев этого года выявлен в Ростовской и Новосибирской области, а также в Краснодарском крае. На эти регионы пришлось 23% подобных преступлений.