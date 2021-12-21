Почему в потоке нужно держаться подальше от автомобилей такси

Результаты исследования, проведенного руководителем рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петром Шкуматовым, неутешительны. Больше половины таксистов, а именно 50,2%, передвигаются без «автогражданки». Еще у 23,7% извозчиков в полисе указано, что машина используется в личных целях, что тоже является грубым нарушением правил страхования. И лишь у 26,1% с ОСАГО все в порядке.

Опасность в том, что в случае аварии по вине таксиста — а они происходят сплошь и рядом — пострадавшая сторона рискует остаться без возмещения ущерба. Все, что может сделать потерпевший, если извозчик не застраховал свою ответственность должным образом — обратиться в суд. А это — месяцы, а то и годы заседаний, нервы и деньги, потраченные на адвокатов.

Добавим, что по статистике водители «шашечных» авто инициируют примерно 9 аварий из 10. И это — данные по корректно застрахованным машинам, в действительности же картина куда страшнее. Ежегодный ущерб, наносимый обычным автомобилистам таксистами, оценивается в 2 млрд рублей, большую часть из которых взыскать с зачинщика невозможно.