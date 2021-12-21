Почему в потоке нужно держаться подальше от автомобилей такси

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Как оказалось, лишь у 26,1% таксистов, ежедневно выезжающих на российские дороги, имеется полис ОСАГО. Все же остальные либо «забивают» на страховку совсем, либо оформляют ее некорректно в целях экономии кровно нажитых. Чем это опасно для других, то есть обычных водителей, объясняет портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Результаты исследования, проведенного руководителем рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петром Шкуматовым, неутешительны. Больше половины таксистов, а именно 50,2%, передвигаются без «автогражданки». Еще у 23,7% извозчиков в полисе указано, что машина используется в личных целях, что тоже является грубым нарушением правил страхования. И лишь у 26,1% с ОСАГО все в порядке.

Опасность в том, что в случае аварии по вине таксиста — а они происходят сплошь и рядом — пострадавшая сторона рискует остаться без возмещения ущерба. Все, что может сделать потерпевший, если извозчик не застраховал свою ответственность должным образом — обратиться в суд. А это — месяцы, а то и годы заседаний, нервы и деньги, потраченные на адвокатов.

Добавим, что по статистике водители «шашечных» авто инициируют примерно 9 аварий из 10. И это — данные по корректно застрахованным машинам, в действительности же картина куда страшнее. Ежегодный ущерб, наносимый обычным автомобилистам таксистами, оценивается в 2 млрд рублей, большую часть из которых взыскать с зачинщика невозможно.

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21 декабря 2021
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