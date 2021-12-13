Почему суды стали массово наказывать водителей за якобы парковку на газоне

Теперь это Аппаратно-программный комплекс «ПАК ПМ». Далее столичный Дептранс отправил сообщение в Мосгорсуд о том, что требования Верховного Суда РФ соблюдены и Москва готова с новыми силами преследовать автовладельцев. Как показывает судебная практика, этот доклад был принят на ура: Фемида стала в массовом порядке отказывать оштрафованным с помощью АПК «ПАК ПМ» в удовлетворении их жалоб.

Давайте сделаем работу над ошибками. В каждом постановлении, вынесенном с использованием ПАК ПМ или АПК «ПАК ПМ», содержатся две фотографии автомобиля, сделанных примерно в течение одной минуты; указание на то, что изображенное действие запрещено ст. 7 Закона г. Москвы «О защите зеленых насаждений» и констатация того, что автовладельца-частника надо оштрафовать на 5000, а юридическое лицо — на 300 000 рублей.

Так как наконец-то в постановлениях стали указывать на документ, которым обоснован запрет, то есть смысл почитать эту седьмую статью московского закона. Оказывается, что на газонах запрещено передвижение и стоянка транспортных средств. Сопоставление того, что есть в постановлении и того, что запрещено законом, никак не укладывается в требования КоАП РФ для вынесения постановлений без составления протокола.

Так как передвижение запрещено, то на двух фотографиях нет данных о том, что авто едет. Так как «стоянка», по определению, утвержденному Правительством РФ в ПДД, длится не меньше пяти минут, то две фотографии, сделанные за минуту, никак не могут доказать факт стоянки, как запрещенного действия. В таком виде двух фотографий совершенно недостаточно для рассмотрения дела, поэтому необходимо выяснять, кто, когда, надолго ли и на каком основании поставил машину в запрещенном месте.