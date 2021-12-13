Почему суды стали массово наказывать водителей за якобы парковку на газоне

В 2019 году Пленум ВС РФ разрешил некоторые вопросы об автоматической фиксации правонарушений. Было указано на важность выяснения алгоритма работы средства фиксации, установления им места и времени фиксируемого события, установки в стационарном положении или на движущемся по установленному маршруту автомобилю, а также на отсутствие влияния человека на его работу. Благодаря этим разъяснениям многие постановления о штрафах, которые в разных регионах фиксировались чем попало, были отменены.
Где-то потому, что функционирующим в автоматическом режиме средством фиксации считали цифровой фотоаппарат, который работал автоматически сразу после нажатия на кнопку затвора. А в Москве, например, распались постановления, вынесенные вследствие использования смартфонов и планшетов, дооборудованных различными приложениями.
Но минувшим летом в Первопрестольной случилась пересертификация программного аппаратного комплекса «Помощник Москвы» под новым именем.
Теперь это Аппаратно-программный комплекс «ПАК ПМ». Далее столичный Дептранс отправил сообщение в Мосгорсуд о том, что требования Верховного Суда РФ соблюдены и Москва готова с новыми силами преследовать автовладельцев. Как показывает судебная практика, этот доклад был принят на ура: Фемида стала в массовом порядке отказывать оштрафованным с помощью АПК «ПАК ПМ» в удовлетворении их жалоб.
Давайте сделаем работу над ошибками. В каждом постановлении, вынесенном с использованием ПАК ПМ или АПК «ПАК ПМ», содержатся две фотографии автомобиля, сделанных примерно в течение одной минуты; указание на то, что изображенное действие запрещено ст. 7 Закона г. Москвы «О защите зеленых насаждений» и констатация того, что автовладельца-частника надо оштрафовать на 5000, а юридическое лицо — на 300 000 рублей.
Так как наконец-то в постановлениях стали указывать на документ, которым обоснован запрет, то есть смысл почитать эту седьмую статью московского закона. Оказывается, что на газонах запрещено передвижение и стоянка транспортных средств. Сопоставление того, что есть в постановлении и того, что запрещено законом, никак не укладывается в требования КоАП РФ для вынесения постановлений без составления протокола.
Так как передвижение запрещено, то на двух фотографиях нет данных о том, что авто едет. Так как «стоянка», по определению, утвержденному Правительством РФ в ПДД, длится не меньше пяти минут, то две фотографии, сделанные за минуту, никак не могут доказать факт стоянки, как запрещенного действия. В таком виде двух фотографий совершенно недостаточно для рассмотрения дела, поэтому необходимо выяснять, кто, когда, надолго ли и на каком основании поставил машину в запрещенном месте.
Может показаться, что все сказанное — не более чем странные речи чудака, но изложенное повторятся в тексте судебного решения, вынесенного по делу 7—7016/2020 в Мосгорсуде. Однако оно было опротестовано прокуратурой во втором кассационном суде общей юрисдикции и оставлено без изменения.
Итак, может ли ВС РФ сделать вывод о том, что девять женщин способны родить одного ребенка за один месяц? Да, может, если хотя бы одна из дам уже беременна на девятом месяце. Надо понимать, что ВС РФ рассматривает частные случаи, многие из которых отличаются важными деталями. Этот суд может рассмотреть жалобу как предусмотрено законом, исключительно по доводам жалобы, а может и в полном объеме.
До тех пор, пока в судах не будут рассматривать дела с разрешением определенного перечня вопросов, не избегая рассмотрения всяких обстоятельств, на существовании которых настаивает заявитель жалобы, мы будем иметь решения, оставляющие сомнения в их правильности. Автовладельцам же могу пожелать быть более аккуратными и предусмотрительными.