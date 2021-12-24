Опасное ОСАГО: мошенники в сфере автострахования активизировались к Новому году

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, по итогам девяти месяцев 2021 года было зафиксировано 7150 заявлений на общую сумму ущерба более 3,7 млрд рублей. При этом из 100% поданных заявлений о мошенничестве, как уже было сказано, 89% приходятся на «мухлеж» с ОСАГО.

Если смотреть по сумме ущерба, то 57% приходится на сферу ОСАГО, 22% — на каско, 18% — на имущество, 3% — на жизнь и здоровье. Ожидается, что до конца года подобных случаев станет примерно на 10 000 больше. Правда, в отдельно взятых регионах страны число уголовных дел по факту мошенничества в области автострахования так или иначе снижается.

В регионах, где властные структуры и правоохранители нацелены на скорейшее искоренение мошенничества совместно со страховыми компаниями, наблюдается значительный прогресс. Мы видим это на примере Краснодарского края и Волгоградской области, где за прошедший год ситуация резко улучшилась, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.