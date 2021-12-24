Россияне требуют новых реформ для системы ОСАГО

Теперь у автовладельцев созрел запрос на дальнейшие преобразования в ОСАГО — курс на индивидуализацию поддерживают 72% опрошенных автомобилистов.

На этом рынке обострилась конкуренция прежде всего за безаварийных клиентов, которым страховые компании предлагают наиболее выгодные тарифы. Поэтому реформа уже не теоретически, а на практике воспринята положительно большинством автовладельцев, — отметил порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов.

Уровень поддержки дальнейшего введения «личных тарифов» остался стабильным с прошлого года. А значит, взаимодействие со страховщиками в новых условиях не разочаровало граждан.

Реформа оказалась очень успешной, и автовладельцы сегодня хотят большего. Основной запрос — на право выбора в ОСАГО опций, чтобы продукт был индивидуальным не только по цене, но и по набору рисков, включая управление лимитами, — уверен депутат Госдумы VI созыва Александр Тарнавский.

Жаль только, что проблема страхового мошенничества в России остается чрезвычайной. По данным Всероссийского союза страховщиков, до конца 2021 года ущерб от дейтвий злоумышленников в сфере автострахования превысит 5 млрд. рублей. Причем 89% случаев афер приходится как раз-таки на пресловутое ОСАГО.