В российских регионах резко подорожали полисы ОСАГО

Так, в Башкирии ОСАГО стало дороже на 36%, а в Дагестане — на 20%. Кроме того, почувстовать на себе негативное влияние новых ставок смогут автомобилисты Приморья, Калмыкии, Тувы и Чукотки. Также придется заплатить заметно большие суммы, чем раньше, водителям Курганской и Еврейской автономной областей, Чечни, Ингушетии и Хакасии, уточняет издание «Газета».

Любопытно, что на карте России есть регионы, которым повезло больше остальных: в Екатеринбурге региональный тариф, напротив, снизился на 12%, в Москве и Тюмени — на 10%, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 3%.

Между тем, мошенники придумали новую схему «развода» по ОСАГО, устраивая реальную аварию на «глазах» видеорегистратора, что вынуждает страховщиков выплачивать компенсации. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».