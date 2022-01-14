Как Hyundai намерена защищать в России свои модели от автоворов

Раньше верхнюю строчку рейтинга угонов стабильно занимал японский седан Toyota Camry, но постепенно ситуация начала меняться. Теперь, если судить по данным сразу нескольких страховых компаний, за прошлый год самой угоняемой моделью стал кроссовер Hyundai Santa Fe.

Чтобы уменьшить количество хищений, корейский автопроизводитель намерен в этом году ввести специальную маркировку запчастей. Напомним, похожее решение уже успешно внедрила Toyota и ее премиальный бренд Lexus. А с помощью фирменных телематических сервисов, которые появятся на всех моделях, каждый автомобиль можно легко будет отследить.

Безусловно, это выгодно и автовладельцам, ведь страховая компания будет знать, где находится машина, а значит, стоимость полиса может быть ниже.