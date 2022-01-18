Почему Росгвардия оказалась не готова помогать водителям бесплатно

Началось все с основного изделия — системы ГЛОНАСС — опоздавшей на поколение пользователей, выросших на GPS. Принуждение к российскому аналогу не помогло. Из-под палки любить трудно. А уж требование государства добровольно отправиться в установочный центр и за неприличные деньги поставить кнопку ЭРА и подавно охладило публику.
Чтобы наполнить систему ЭРА-ГЛОНАСС смыслом, а наши сердца желанием раскошелиться, оператор пообещал кроме экстренной помощи при ДТП добавить привлекательные функции и сервисы. Мечталось о кофе, но сработал привычный силовой сценарий. На экстренный вызов отныне готова отозваться Росгвардия.
Теперь в трудной ситуации (на страну напали террористы, посреди тайги объявился сбежавший преступник, машину окружили педофилы и пр.), достаточно нажать на кнопку вызова и ближайшее подразделение Росгвардии получит сигнал. Если поблизости гвардии нет, сигнал перенаправят в полицию, а в случае и ее отсутствия занесут в базу.
Росгвардия пока не овладела страной целиком, еще есть места без присутствия гвардейцев. Так же есть значительные территории вне контроля и наличия полицейских. И чем дальше от больших городов и ближе к неконтролируемым землям, тем меньше шансов на помощь и выше вероятность неприятностей.
Предлагаемый сервис с силовой поддержкой — один из наименее вероятных и наиболее сомнительный. Но важнее всего, что он — платный.
Услуга обойдется в 8400 ₽ в год, но это стартовый тариф без территориального коэффициента. Как указано в официальном сообщении: «цена зависит от региона». Там же говорится, что «система работает во всех населенных пунктах»: то есть за их пределами может и не сработать.
Кому пойдут абонентские деньги: оператору или спецслужбе? Учитывая возбужденные дела и судебные иски, когда Росгвардия выставляет счет демонстрантам за их разгон, работающие по вызову силовики головы работать не только за зарплату, но и за дополнительный доход, взысканный по суду. Исходя из чего возникает понимание, что Росгвардия защищать водителей бесплатно не готова.
Между тем, согласно федеральному закону №226 от 03.07.2016, Росгвардия — это войска. Следовательно, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС как в анекдоте, позовет на подмогу армию, хотя там фольклор обещал Второй Белорусский фронт, но и эти сгодятся. Перечень гвардейских полномочий абстрактно широк, но не подменяет функции полицейских, что озадачивает. Поскольку в случае дорожного конфликта, разборок на парковке или подставной аварии полицейский полезнее военного.
Чтобы понять, насколько неуместны данные войска в сценарии автомобильных тревог и неприятностей, достаточно знать официальную формулировку поставленных перед Росгвардией задач. Кстати, п.2, ст.2 упомянутого ФЗ указывает, что расширение списка задач является прерогативой Президента РФ. То есть интегрировать гвардейцев в ГЛОНАСС лично он разрешил?