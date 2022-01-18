Почему Росгвардия оказалась не готова помогать водителям бесплатно

Началось все с основного изделия — системы ГЛОНАСС — опоздавшей на поколение пользователей, выросших на GPS. Принуждение к российскому аналогу не помогло. Из-под палки любить трудно. А уж требование государства добровольно отправиться в установочный центр и за неприличные деньги поставить кнопку ЭРА и подавно охладило публику.

Чтобы наполнить систему ЭРА-ГЛОНАСС смыслом, а наши сердца желанием раскошелиться, оператор пообещал кроме экстренной помощи при ДТП добавить привлекательные функции и сервисы. Мечталось о кофе, но сработал привычный силовой сценарий. На экстренный вызов отныне готова отозваться Росгвардия.

Теперь в трудной ситуации (на страну напали террористы, посреди тайги объявился сбежавший преступник, машину окружили педофилы и пр.), достаточно нажать на кнопку вызова и ближайшее подразделение Росгвардии получит сигнал. Если поблизости гвардии нет, сигнал перенаправят в полицию, а в случае и ее отсутствия занесут в базу.

Росгвардия пока не овладела страной целиком, еще есть места без присутствия гвардейцев. Так же есть значительные территории вне контроля и наличия полицейских. И чем дальше от больших городов и ближе к неконтролируемым землям, тем меньше шансов на помощь и выше вероятность неприятностей.

Предлагаемый сервис с силовой поддержкой — один из наименее вероятных и наиболее сомнительный. Но важнее всего, что он — платный.