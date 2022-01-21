Автомобилисты выступают за стабилизацию цен на ОСАГО

Надо сказать, что реформой «автогражданки» простые водители активно интересуются, ведь именно им выкладывать за полисы свои деньги. К примеру, 87% участников опроса знают не только об индивидуализации, но и об основных изменениях в законе об ОСАГО. А 82% респондентов в курсе, как именно формируются индивидуальные тарифы на полисы.

Теперь автовладельцы ждут следующих шагов по реформированию «автогражданки»: увеличения лимитов возмещения по причинению вреда жизни и здоровью с 500 000 до 2 000 000 рублей.

Интересно и то, что 78% моторизованных россиян не против отказа от учета износа при расчете возмещения ущерба, причиненного в ДТП. Напомним, что сейчас, если пострадавший в аварии водитель выбирает денежную компенсацию, а не ремонт машины, из выплаты вычитается сумма износа т/с — то есть плата за то, что старая деталь меняется на новую. При этом износ может составлять до 50% стоимости детали, что существенно снижает выплату.