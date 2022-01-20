Почему зимой двигатель машины может вибрировать на холостых оборотах

Вибрации могут появиться из-за невнимательности водителя или просто потому, что он не следил за машиной. Ну а зима с ее холодами добавляет проблем и неисправность, так сказать, лезет наружу.

У многих машин зимой дубеют изношенные резиновые подушки двигателя. Поэтому после морозной ночи, когда автовладелец заводит мотор, кузов начинает ощутимо дрожать. Обычно симптомы проходят, если оставить автомобиль на теплой стоянке. А кардинальным решением проблемы будет замена опор двигателя, но это довольно дорого.

Кроме того, после зимних покатушек может начать резонировать защита двигателя. Скажем, если ее погнули о камень, или разболтались крепежные болты. Может быть и такая ситуация, когда на металл попал снег с грязью, замерз и превратился в камень. «Лечится» все это осмотром, чисткой стального щита или заменой крепежных болтов.