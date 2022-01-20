Почему зимой двигатель машины может вибрировать на холостых оборотах

Вибрации могут появиться из-за невнимательности водителя или просто потому, что он не следил за машиной. Ну а зима с ее холодами добавляет проблем и неисправность, так сказать, лезет наружу.
У многих машин зимой дубеют изношенные резиновые подушки двигателя. Поэтому после морозной ночи, когда автовладелец заводит мотор, кузов начинает ощутимо дрожать. Обычно симптомы проходят, если оставить автомобиль на теплой стоянке. А кардинальным решением проблемы будет замена опор двигателя, но это довольно дорого.
Кроме того, после зимних покатушек может начать резонировать защита двигателя. Скажем, если ее погнули о камень, или разболтались крепежные болты. Может быть и такая ситуация, когда на металл попал снег с грязью, замерз и превратился в камень. «Лечится» все это осмотром, чисткой стального щита или заменой крепежных болтов.
Вибрация может возникнуть и из-за того, что в выхлопной системе скопилось много конденсата. Подобное случается, когда машина долго стоит без движения. На морозе конденсат замерзает, превращаясь в крупный кусок льда и выхлопная система начинает вибрировать.
Ну а если не чистить топливный бак, то там со временем тоже появляется вода. Которая, в худшем случае, может попасть в топливный насос и замерзнуть там. В итоге при запуске двигателя насос с трудом прокачивает топливо и появляются пропуски зажигания, вот мотор и начинает троить, а машина трястись. Выход тут только один. Оставить автомобиль на ночь в теплом гараже, чтобы топливный насос оттаял.
А самыми распространенными причинами вибраций на холостых могут быть проблемы с подачей топлива. Например, если на свечах зажигания появились отложения и нагар. Либо грязью забились топливные форсунки. Проблемы могут возникнуть моментально, если водитель заправился «паленым» бензином. Все это приводит к неравномерному распылу топлива, и, как следствие, вибрациям.