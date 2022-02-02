Страховщики рассказали о следующем этапе реформы ОСАГО

Так, следующим шагом реформы ОСАГО станет повышение лимита по возмещению средств за вред жизни и здоровью в 4 раза — с нынешних 500 000 до 2 млн рублей. Окончательное решение еще не принято, но именно такие суммы обсуждаются во время консультаций с участием Минфина РФ, Банка России и РСА.

Кроме того, в обозримом будущем власти намерены отказаться от учета износа деталей при расчете компенсации после ДТП, о чем водители просят уже не первый год. Но одновременно с повышением лимита возмещений по здоровью принять такую поправку не получится: их нужно «развести по времени». А иначе тарифы на «автогражданку» могут подскочить сразу на 60%.

Упомянул г-н Юргенс и об отмене двух других явно лишних коэффициентов — мощности транспортного средства и территориального. По его словам, реформа ОСАГО однажды доберется и до них, но никаких даже примерных сроков не обозначил. Очевидно, в ближайшем будущем этого не случится.