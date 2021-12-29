Правительство готово отменить нештрафуемый порог скорости

— Данный вопрос требует комплексной оценки всеми заинтересованными сторонами и уже обсуждался на заседаниях правкомиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В случае поступления предложений комиссия обязательно их рассмотрит, — сообщил представитель вице-премьера Марата Хуснуллина Шамиль Галимуллин.

Так он прокомментировал идею пересмотра величины нештрафуемого порога превышений скорости, установленного сейчас на отметке 20 км/ч, сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее сам Хуснуллин в одном из интервью заявил, что заинтересованные ведомства уже договорились о поэтапном снижении нештрафуемого порога скорости. Причем на начальном этапе делаться это будет в «экспериментальных» регионах.