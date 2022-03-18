Рынку автокредитования грозит крах

По данным НБКИ, количество выданных автокредитов начало снижаться еще с апреля 2021 года. Тогда кредитные организации оформили 107 500 договоров. В августе эта цифра была уже на уровне 90 200, а в январе 2022 года снизилась до 60 900 штук. В феврале наблюдался отскок, но это временное явление.

По мнению экспертов авторынка, в ближайшие месяцы рост ставок в результате санкций введенных западными странами станет главным фактором для кредитного рынка.

Потому можно ждать существенного спада, сравнимого с весной 2020 года. Добавим к этому дефицит машин из-за остановки конвейеров и получим ситуацию, что дилеры вскоре будут продавать лишь подержанные автомобили с кредитными программами под 20% годовых и выше.