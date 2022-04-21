Госдума запретила страховщикам и автодилерам навязывать «допы» клиентам

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправку в ст. 16 закона «О защите прав потребителей» (ЗПП). Тем самым устанавливается прямой запрет на целый список действий продавцов товаров и услуг в России по отношению к клиентам. Речь идет о розничных продажах.

В частности, к недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя, теперь относятся: «условия, которые обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг), в том числе предусматривают обязательное заключение иных договоров, если иное не предусмотрено законом» а также «условия, которые предусматривают выполнение дополнительных работ (оказание дополнительных услуг) за плату без получения согласия потребителя».

Таким образом, страховым компаниям прямо запрещено вынуждать автомобилистов покупать ненужные им страховки вместе с полисами ОСАГО. Автодилерам тоже придется перестраивать свою работу с клиентами, поскольку теперь «впаривать допы» им станет проблематично. Поправки в закон вступят в силу с 1 сентября 2022 года.