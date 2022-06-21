Россиян хотят полностью освободить от оформления бумаг по ДТП

Для начала приведем немного статистики. В 2021 году число ДТП, оформленных через систему европротокола, превысило 56,73%. В свою очередь, промежуточные данные за 2022 год подтверждают продолжение этой тенденции, притом активнее всего механизмом пользуются отнюдь не столичные, а свердловские (64% случаев) и ростовские (66%) автомобилисты.

В апреле 2022 года Российский союз автостраховщиков вдобавок запустил обновленный сервис «Европротокол онлайн» — универсальный модуль, который может встраиваться в приложения страховых компаний для оформления извещений в электронном формате.

С помощью этой системы автовладельцы могут оформлять документы при помощи двух мобильных устройств, то есть каждый — со своей стороны, что сещественно ускоряет процесс. Встраиваемый модуль позволит перевести весь процесс урегулирования убытков в электронный формат.

Соответствующий законопроект об электронном урегулировании убытков был направлен на рассмотрение Государственной Думой. Документ может быть рассмотрен депутатами во время осенней сессии заседаний.

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