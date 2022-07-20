Мантуров высказался за временную отмену транспортного налога

— Минпромторг полагает возможным поддержать вашу инициативу, — сказано в ответном послании Дениса Мантурова депутату Виталию Милонову.

Ранее депутат предложил вице-премьеру освободить на два-три года от уплаты налога тех российских автовладельцев, кто приобретет отечественный автомобиль. Более детальную проработку вопроса налоговых льгот Мантуров переадресовал в Минфин, сообщили «Известия». Заметим, что даже в случае одобрения правительством таких налоговых послаблений, существенной роли для облегчения финансовой участи автовладельцев они не сыграют. Дело в том, что отечественные автомобили сейчас (да и в обозримом будущем) — это продукция АВТОВАЗа и УАЗа.

Один из самых массовых двигателей тольяттинского автогиганта — 106-сильный, объемом 1,6 литра. Для всех моделей УАЗа вообще единственно возможный мотор — 2,7-литровый агрегат мощностью 149 л. с. Для примера рассмотрим московский транспортный налог — один из самых высоких в стране. Для владельца машины марки LADA он составит 2600 рублей в год, а для «уазовода» — 5200. Этих сумм хватит, в лучшем случае, чуть больше чем на приобретение бака бензина — что для «уазика», что для «жигулей".



Жителю мегаполиса такая 'помощь» — ни о чем. А для провинциала, где транспортный налог заметно ниже московского, возможная экономия на транспортном налоге окажется еще ниже — поскольку цена бензина в стране не сильно различается от субъекта к субъекту Федерации. А если вспомнить, что и АВТОВАЗ, и УАЗ сейчас в состоянии выпускать лишь мизерные (по сравнению с прошлыми годами) объемы машин, то предложение, озвученное Мантуровым, кроме как популистским назвать язык не поворачивается.