Страховщики ОСАГО похвастались резким ростом своих доходов в 2022 году

— По итогам 9 месяцев 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила 74 296 рублей, что на 7% или 5000 рублей больше, чем годом ранее (69 253 рубля). При этом статистика в ежеквартальном разрезе показывает, что динамика средней выплаты по ОСАГО коррелировала с ростом цен на запчасти и ее рост заметно ускорился в третьем квартале, — такие данные привел исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев на форуме Finnopolis 11 ноября.

Заметим, что хвастовство РСА о росте выплат пострадавшим в ДТП водителям в текущей ситуации отдает, прямо скажем, жестким троллингом миллионов российских автомобилистов. Особенно из уст г-на Уфимцева. Ведь буквально пару недель назад он сам на голубом глазу заявил изданию «Экономика и жизнь» следующее: «Средний рост стоимости автозапчастей с начала года составил порядка 30%». То есть ремонт машины стал дороже на 30%, а РСА увеличила компенсацию его стоимости всего на 7%. В такой ситуации, как говорится, «лучше жевать, чем говорить».

Но в РСА пренебрегли этой истиной и в распространенном релизе для прессы прямо признаются: с начала года страховые компании выручили от продажи полисов ОСАГО на 12% больше, чем годом ранее — нарастив свою «премию» с 173,1 млрд. рублей до 193,9 млрд. рублей. При этом сумма выплат пострадавшим в ДТП за первые три квартала осталась на прошлогоднем уровне — 113,7 млрд. рублей. Расходы те же, а выручка на 12% выше — чудесный бизнес. Особенно в условиях проблем в экономике страны и резкого падения доходов миллионов российских автовладельцев…