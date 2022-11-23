Как опытные водители попадают на деньги, выгодно покупая полис ОСАГО

Как правило, основной причиной расторжения договора ОСАГО становятся неправильно указанные данные страхователя, сильно влияющие на оценку рисков и, понятное дело, стоимость самого полиса. Подобная практика страховщиков направлена на предотвращение мошеннических схем, искусственно снижающих цену «автогражданки».
Ведь в большинстве своем такие соглашения заключаются через посредников, которые, собственно, и указывают неверные сведения, скажем, об автомобиле или месте жительства страхователя. Таким образом, компания рассчитывает стоимость ОСАГО, оперируя более низкими коэффициентами. Вот только, как не трудно догадаться, это грозит полным отказом в выплате при наступлении страхового случая. Иными словами, возмещать ущерб по ДТП автомобилисту придется самостоятельно.
А в условиях дефицита и неприличного подорожания автомобильных запчастей, расходы рискуют увеличиться в разы. Уж лучше переплатить пару тысяч за полис, чем потом занимать с процентами у хитрого соседа.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» доцент факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман, «страховые компании ежедневно сталкиваются с мошенничеством в разных его проявлениях, при этом возможности отличить попытку незаконно получить прибыль от банальной ошибки при заполнении документов практически невозможно».
По словам эксперта, практика расторжения полиса ОСАГО с неверно указанными сведениями — это единственный механизм предотвращения преступных махинаций, наносящих значительный ущерб сегменту и оказывающих крайне негативное воздействие на ценообразование «автогражданки».
«Отмена этой практики станет большой ошибкой, что ухудшит ситуацию на рынке обязательного автострахования, поскольку страховщики останутся без рычагов противодействия гражданам, желающим обогатиться столь нехитрым способом. Поэтому советую автовладельцам тщательно проверять данные при заключении договоров ОСАГО, а также не доверять недобросовестным посредникам в погоне за сиюминутной выгодой. Как показывает практика, такая сомнительная экономия не приводит ни к чему, кроме дополнительной потери финансов, времени и нервных клеток», — подытожил Михаил Перельман.