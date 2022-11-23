Как опытные водители попадают на деньги, выгодно покупая полис ОСАГО

Как правило, основной причиной расторжения договора ОСАГО становятся неправильно указанные данные страхователя, сильно влияющие на оценку рисков и, понятное дело, стоимость самого полиса. Подобная практика страховщиков направлена на предотвращение мошеннических схем, искусственно снижающих цену «автогражданки».

Ведь в большинстве своем такие соглашения заключаются через посредников, которые, собственно, и указывают неверные сведения, скажем, об автомобиле или месте жительства страхователя. Таким образом, компания рассчитывает стоимость ОСАГО, оперируя более низкими коэффициентами. Вот только, как не трудно догадаться, это грозит полным отказом в выплате при наступлении страхового случая. Иными словами, возмещать ущерб по ДТП автомобилисту придется самостоятельно.

А в условиях дефицита и неприличного подорожания автомобильных запчастей, расходы рискуют увеличиться в разы. Уж лучше переплатить пару тысяч за полис, чем потом занимать с процентами у хитрого соседа.