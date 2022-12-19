С 1 января 2023 года техосмотр опять подорожает

Неустанная забота государства о гражданах продолжается. Естественно, что в первых рядах оказываются автолюбители. Ведь у них есть деньги для приобретения дорогих железных коней и их эксплуатации. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) указала на то, что до 20 декабря региональные власти должны установить обновленные тарифы на проведение процедуры техосмотра в соответствии с новыми правилами. Местные правительства получают у операторов ТО данные о расходах, на основании которых производят индексацию стоимости услуги. Причем, если не удается получить необходимую информацию, то происходит простая индексация на величину уровня текущего уровня инфляции. Правда, стоимость не может быть меньше минимально разрешенного ФАС тарифа.

А с 1 января 2023 года, он составляет 913 рублей для легковушек, 321 — для мотоциклов, до 1880 — для автобусов и до 1960 — для грузовиков. Похоже, что больше всего платить за ТО будут вынуждены жители Питера. Для них тариф вырастет до 1540 рублей. А для столичного региона он будет проиндексирован до минимально разрешенного ФАС уровня.

Однако весьма любопытно, почему одна и та же, по сути, государственная услуга в разных регионах страны стоит по-разному? Впрочем, техосмотр всегда носил у нас исключительно полукриминальный характер и избавиться от своего тяжкого прошлого никак не может. Кстати сказать, даже по официальной статистике лишь около 3% аварий на дорогах России вызваны неудовлетворительным техническим состоянием авто. Все остальное, в том или ином виде, «заслуга» человека.