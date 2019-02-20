Почему бензин в России не подешевеет

По данным известного сайта globalpetrolprices.com, в феврале 2019 года средняя цена бензина на заправках в США и России практически сравнялась и составила около 68—69 центов (или 45—46 рублей) за литр. В Европе цена топлива гораздо выше. Чтобы не углубляться в сравнения доходов и структуры расходов граждан, остановимся на одном моменте, который кардинально различает розничный топливный рынок РФ с одной стороны и Старого Света с Америкой с другой. Если в других странах цена на заправке зависит от мировых цен на нефть, то у нас она следует глобальным тенденциям только в периоды роста, а обратно — нет, не снижается.

Непосредственной причиной такого положения дел служит структура цены. Для сравнения, основная доля стоимости американского бензина (58 %) определяется рыночными котировками сырой нефти. Еще 15 % приходится на налоги и акцизы, около 17 % составляют издержки на переработку, а затраты на организацию розничной продажи горючего, а также маржу не превышают 10 %.

На отечественном рынке все абсолютно иначе: около 60 % в стоимости бензина составляет фискальная часть — всевозможные акцизы, налоги и сборы. «Котировки сырой нефти закладывают в цену топлива около 10 %. Переработка, логистика и издержки в рознице составляют примерно 20 % стоимости горючего. И лишь 10 % приходится на маржу, которую зарабатывают продавцы топлива», — отмечает замглавы ИАЦ «Альпари» Анна Кокорева.

Собственно, на этом рассуждения можно бы было и завершить: как мы видим, почти две трети от повышения цены топлива поступает государству, при удорожаниях оно быстро привыкает к возросшим доходам и совершенно не заинтересовано эти доходы снижать. А, как известно, именно доходы от сырьевого сектора составляют значительную долю поступлений федбюджета.

Однако другой рукой государство пытается стоимость топлива так или иначе зафиксировать. Резон понятен — как мультипликатор, цена нефтепродуктов участвует в формировании общего уровня инфляции, которая активно поедает поступившие доходы, а также вызывает недовольство населения.

Оба механизма, как и их реализацию, нельзя назвать рыночными. По сути, налицо ручное управление отраслью, хотя и с некоторым камуфляжем рыночной терминологией. В ход идут «пряники» компенсации недополученной прибыли, снижение пошлины на экспорт, с другой — угрозы сделать эти пошлины запретительными, рост налога на добычу полезных ископаемых и акциза на бензин.