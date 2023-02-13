«Антипремиум»: какие автомобили чаще всего страхуют по каско россияне

По итогам первого месяца 2023 года чаще других «касковали» свои машины обладатели корейских Kia — 12% от общего объема страховых сделок. Чуть реже — 9% — оформляют каско владельцы не менее корейских Hyundai.

Примечательно, что 8% от всех страховых договоров приходится на автомобили отечественной марки LADA. Да, удивительно, но факт. Во всяком случае, именно такие данные приводят специалисты «СберСтрахования».

По их сведениям, в число лидеров также вошли изделия японских Toyota (6%) и Nissan (5%), немецких Volkswagen (5%), а также чешских Skoda и французских Renault с показателем 4% от общего числа заключенных сделок.

Говоря о «люксе», то чаще всего россияне страхуют модели немецких BMW и Mercedes-Benz — по 4% на каждую из марок. А самая крупная сумма, потраченная на каско в январе 2023 года, пришлась на роскошный британский кроссовер Rolls-Royce Cullinan, который обошелся страхователю в 51,5 млн. рублей.