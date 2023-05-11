Центробанк хочет взять под госконтроль разборки автозапчастей

– Должен быть государственный контроль за оборотом бывших в употреблении запчастей, чтобы возросший спрос на них не спровоцировал угоны машин и не ухудшил криминальную обстановку, — заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

Он также отметил важность аспекта обеспечения безопасности использования таких компонентов при ремонте автомобилей.

– В подавляющем большинстве случаев для ремонта поврежденных в ДТП автомобилей нужны запчасти, от которых, на первый взгляд, не должны зависеть ходовые качества и характеристики безопасности: это бамперы, спойлеры, фары, фонари или элементы кузова — крылья, двери, капоты и крышки багажника, — считает Смирнов.

Он также сообщил РИА Новости, что исключительно эксперт в состоянии определить степень влияния некачественной кузовной детали на безопасность при ДТП.