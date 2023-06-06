Таксисты устраивают ДТП в семь раз чаще других водителей легковушек

фото АвтоВзгляд
Центробанк РФ в своем «Обзоре показателей страхования ОСАГО легковых транспортных средств, используемых в качестве такси» обнародовал статистику аварийности и возмещения ущерба от деятельности работников этой сферы. Аналитики пришли к выводу, что на каждые семь ДТП с извозчиками приходится лишь одна, спровоцированная другим, «обычным» водителем. Об этом свидетельствует статистика выплат по ОСАГО за 2022 год.
Максим Строкер

Регулятор подсчитал, что средняя сумма страхового возмещения за вред, нанесенный водителем такси, составила 74 104 рубля. Средняя выплата за поврежденное в ДТП имущество — 73 642, а за ущерб жизни и здоровью — 131 957 целковых.

Средняя стоимость полиса ОСАГО для автомобиля, эксплуатируемого в такси, была равна в прошлом году 26 500 рублей. Причем за 2022 год было оформлено 175 000 «автогражданок» на «пролетки», что на 7,7% меньше аналогичного показателя 2021 года.

На компенсации ущерба от такси за 2022-й страховщики потратили более 100% денег, вырученных от продажи владельцам таких машин полисов ОСАГО в 2021-ом — свыше 4 млрд. рублей. Причем не все еще страховые дела на данный момент закрыты: по некоторым авариям прошлого года по вине такси выплаты произойдут в 2023 году. А по полисам, оформленным на таксомоторы в 2022 году, на сегодняшний день в качестве компенсации ущерба пострадавшим в ДТП из-за извозчиков уже перечислено 2 млрд. рублей.

страхование, ОСАГО, страховые выплаты, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, безопасность дорожного движения, такси
6 июня 2023
3