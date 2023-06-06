Таксисты устраивают ДТП в семь раз чаще других водителей легковушек

Регулятор подсчитал, что средняя сумма страхового возмещения за вред, нанесенный водителем такси, составила 74 104 рубля. Средняя выплата за поврежденное в ДТП имущество — 73 642, а за ущерб жизни и здоровью — 131 957 целковых.

Средняя стоимость полиса ОСАГО для автомобиля, эксплуатируемого в такси, была равна в прошлом году 26 500 рублей. Причем за 2022 год было оформлено 175 000 «автогражданок» на «пролетки», что на 7,7% меньше аналогичного показателя 2021 года.

На компенсации ущерба от такси за 2022-й страховщики потратили более 100% денег, вырученных от продажи владельцам таких машин полисов ОСАГО в 2021-ом — свыше 4 млрд. рублей. Причем не все еще страховые дела на данный момент закрыты: по некоторым авариям прошлого года по вине такси выплаты произойдут в 2023 году. А по полисам, оформленным на таксомоторы в 2022 году, на сегодняшний день в качестве компенсации ущерба пострадавшим в ДТП из-за извозчиков уже перечислено 2 млрд. рублей.