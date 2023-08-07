Фото и схема ДТП не нужны: страховщикам запретили «кидать» автомобилистов

Все началось с дорожного инцидента, случившегося в 2020 году в Адыгее. Потерпевший обратился за компенсацией в страховую компанию, но та отказала, сославшись на то, что повреждения машины якобы не соответствуют характеру аварии. Автомобилист за свой счет организовал экспертизу, подтвердившую его правоту и установила сумму ущерба — 425 000 рублей.

Прежде чем судиться со страховщиками, закон обязывает автовладельца попытаться урегулировать спор через финансового уполномоченного. Однако, как и в большинстве подобных случаев, омбудсмен встал на сторону страховой компании — из-за отсутствия фотографий с места аварии и схемы ДТП.

После этого водитель пошел по судам, которые «отметали» его иск к страховщику на том основании, что он «не соблюл досудебный порядок урегулирования спора». То есть фактически потому, что автомобилист не смирился с решением финансового омбудсмена.

В конце концов дело дошло до Верховного Суда. Коллегия по гражданским делам ВС решила, что отсутствие фотографий и иных доказательств не являются основанием для прекращения финомбудсменом рассмотрения дела заявителя. Следовательно, теперь «досудебный порядок урегулирования спора» считается соблюденным, и у автовладельца появилась возможность не только взыскать со страховой компании компенсацию ущерба, но и «стрясти» с нее неустойки и штрафы за незаконный отказ в выплатах.