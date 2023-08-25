Почему полис ОСАГО скоро опять подорожает

Еще в июне компании выплачивали потерпевшим в среднем по 91 300 рублей — почти на 2% меньше. А с аналогичными показателями прошлогодней давности лучше вообще не сравнивать: средняя выплата по ОСАГО за первое полугодие 2022-го ниже нынешней на 30%. Правда, тогда еще рассчитывали возмещение по справочникам РСА с докризисными ценами на комплектующие.

В этом году выплаты по «автогражданке» шагают вверх, ежемесячно прибавляя по 5—6%. А параллельно этому страховщики жалуются на катастрофическое отставание роста тарифов средней стоимости полиса «автогражданки» от текущего повышения средних выплат. Так, с декабря прошлого года отмечено увеличение только в июле, которое составило около 1%:

Если тенденция сохранится, еще до конца года мы увидим существенное подорожание полиса «автогражданки». Страховщики не будут работать себе в убыток, в чем им, разумеется, в очередной раз помогут их лоббисты в самых высоких властных эшелонах.