Почему полис ОСАГО скоро опять подорожает

Фото globallookpress.com
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) подсчитали, что в июле 2023 года средняя выплата по ОСАГО составила рекордные 93 000 рублей. При этом страховой сектор сильно жалуется на низкие тарифы, так что ждем очередного повышения стоимости обязательного полиса.
Илья Фишер

Еще в июне компании выплачивали потерпевшим в среднем по 91 300 рублей — почти на 2% меньше. А с аналогичными показателями прошлогодней давности лучше вообще не сравнивать: средняя выплата по ОСАГО за первое полугодие 2022-го ниже нынешней на 30%. Правда, тогда еще рассчитывали возмещение по справочникам РСА с докризисными ценами на комплектующие.

В этом году выплаты по «автогражданке» шагают вверх, ежемесячно прибавляя по 5—6%. А параллельно этому страховщики жалуются на катастрофическое отставание роста тарифов средней стоимости полиса «автогражданки» от текущего повышения средних выплат. Так, с декабря прошлого года отмечено увеличение только в июле, которое составило около 1%:

Если тенденция сохранится, еще до конца года мы увидим существенное подорожание полиса «автогражданки». Страховщики не будут работать себе в убыток, в чем им, разумеется, в очередной раз помогут их лоббисты в самых высоких властных эшелонах.

    автоправо, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования, возмещение ущерба, авария, ДТП
    25 августа 2023
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