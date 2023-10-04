В Москве опять дорожает парковка и эвакуация

Как сообщает Telegram-канал московского Департамента транспорта, с 7 ноября на 3,5% столичных улиц с платными парковками изменятся тарифы. На участках с загрузкой 90—100% они вырастет, а на семи улицах, наоборот, снизятся. Максимальный тариф 450 ₽/час повышаться пока не будет.

Так же с 15 октября, вырастет стоимость эвакуации нарушителей правил парковки. Тариф будет пересчитан «с учетом роста реальных затрат города на эвакуацию: цены на топливо, зарплат работников, средств на содержание эвакуаторов и стоянок», уточняет ведомство. Первые сутки автомобиль хранится на спецстоянке бесплатно, а на перемещение и хранение сохраняется скидка 25%, если оплатить штраф до получения машины. Если сделать это спустя 60 дней с момента возврата, придется заплатить 10 703 рубля.

Минимальная стоимость эвакуации автомобиля категории М, А, В с мощностью двигателя до 80 л. с. обойдется в 5920 рублей вместо 4730, за машину категории В мощностью 80—250 л. с. нужно будет заплатить 9450 рублей вместо 7540, а за автомобиль категории В мощностью более 250 л. с. — 10 703 рубля вместо 10 580.