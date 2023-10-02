Депутаты предложили новый «парковочный» штраф

Как сообщают «Известия», история с длительной стоянкой такси во дворах жилых домов получила дальнейшее развитие. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой о запрете парковки машин с шашечками в жилой зоне на срок более получаса. Депутаты обсудят его в осеннюю сессию.

— Тема получила невероятно высокий отклик во время выборов мэра Москвы. Она, безусловно, затрагивает крупные мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург. Поэтому будем ориентироваться на большие города, при этом не должна пострадать и индустрия, — отметил депутат.

Идею еще предстоит обсудить с заинтересованными федеральными министерствами и региональными органами власти. В ГИБДД заявили, что «концептуально поддерживают предложение о введении ограничений на парковку автомобилей такси во дворах», но отметили, что «инициатива требует проработки». Чернышов считает, что получаса вполне достаточно, «чтобы дождаться клиентов, высадить пассажиров и выгрузить их багаж, а также решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам».