Госдума меняет правила налогообложения при перепродаже автомобилей

Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, сейчас при покупке автомобиля у физлица дилер не может взять и перепродать его другому юрлицу даже по той же цене. Второй автосалон будет обязан заплатить НДС с полной стоимости машины, а его вычет можно заявить только с разницы между прайсом приобретения и реализации первым шоу-румом. По мнению сенаторов, разработавших поправки, это создает «дополнительные препятствия» для сделок на вторичном рынке.

Как результат, дилерам становится невыгодно торговать подержанными автомобилями «в связи с отсутствием экономической целесообразности» или прибегать к разного рода «серым» схемам — например, с физлицом в роли посредника. Законопроект предлагает отменить двойное взимание НДС, что должно избавить автосалоны от лишних расходов. Правительство эту идею поддержало, но попросило «определить источники компенсации выпадающих доходов федерального бюджета в случае принятия и реализации соответствующего федерального закона».