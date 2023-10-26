Почему полис ОСАГО подорожал на 25%

То есть если в спокойной прежней жизни значительная часть моторизованных граждан или вообще отказывалась от обязательной автостраховки (в «отказниках», по некоторым оценкам, в 2022-ом ходило минимум четверть водителей страны), то в этом число сознательных шоферов выросло значительно. ОСАГО стали оформлять в два раза чаще. За январь, если верить исследованию технологической компании Inssmart, зарегистрировано 38 800 тысяч полисов, а на сентябрь 2023 года их число составило 62 100 тысячи.

И это при том, что согласно опросу, проведенному Финансовым университетом, 80% россиян недовольны страховкой, а 20% в ней полностью разочаровались. А чему, действительно, радоваться, если, как уже не раз писал портал «АвтоВзгляд», в нынешнем своем виде институт ОСАГО себя полностью дискредитировал: компенсационные выплаты сегодня покрывают в лучшем случае половину стоимости ремонта пострадавшего в аварии транспортного средства, а в худшем — дай Бог, если четверть.

Тем не менее, судя по всему, все больше наших соотечественников считает, что в случае чего будет лучше, если хоть какую-то часть ущерба попавшему в ДТП возместит страховщик. Вот и берут полисы, хотя их цена поднялась с 6800 рублей в январе этого года до 8300 в сентябре.

— Значительный прирост стоимости ОСАГО связан с изменением курсовой разницы (выросли цены на запчасти и ремонт). Компании получили возможность увеличивать тарифный коридор, так как в прошлом году его расширил Центробанк. Также бизнес стал более конкурентоспособным, благодаря этому, компании расширили пуловые полисы и начали принимать таксистов с большим КБМ. Еще многие полисы оформляются по максимальному тарифу. Всё это привело к увеличению ставки ОСАГО, — прокомментировал ситуацию основатель и генеральный директор Inssmart Артур Коломиец.