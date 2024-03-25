Страховщики назвали самые аварийные регионы России

Российский союз автостраховщиков (РСА) подвел итоги 2023 года, отметив снижение числа оформленных по ОСАГО аварий по стране. Хотя в отдельных субъектах нашей Необъятной частота страховых случаев существенно превышает средний показатель.

Если в 2022 году средняя частота страховых случаев по ОСАГО составляла 5,1% по стране, то в 2023-м она снизилась до 4,5% — в РСА связывают это с тем, что водители стали ездить более аккуратно. Но не везде: например, второй год подряд рейтинг самых аварийных регионов возглавляет Дагестан, где почти каждый десятый автомобиль (9,3%) с «автогражданкой» в течение года становится виновником ДТП. Чуть ниже показатели в Ингушетии (8%) и Чеченской Республике (7,4%).

— В части субъектов России частота страховых случаев в 1,5-2 раза превышает среднюю по стране, что может свидетельствовать о разнообразных проблемах в таких регионах: начиная от проблем с безопасностью организации дорожного движения и заканчивая высокими рисками мошенничества в ОСАГО, — заявил президент РСА Евгений Уфимцев.

К числу самых безопасных регионов РСА относит Чукотский автономный округ (0,9%), Пермский край (3,3%) и Республику Крым (3,3%). Москва, которая является крупнейшим субъектом по числу автовладельцев, заняла в рейтинге 13-е место с показателем 5%. Чуть выше (5,1%) аварийность по ОСАГО в Санкт-Петербурге.