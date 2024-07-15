Срок ремонта по ОСАГО вырастет в полтора раза

Автостраховщики, которые уже давно выступают за увеличение срока ремонта автомобилей по ОСАГО с нынешних 30 до 45 дней, похоже, таки добились своего. До конца июля правительственная комиссия рассмотрит и одобрит соответствующий законопроект.

Как сообщают «Ведомости», еще в апреле 2023 года сенатор Андрей Кутепов на площадке комитета Совета Федерации по экономической политике предложил сделать послабления в вопросах ремонта автомобилей в рамках обязательного автострахования.

Сейчас сервис должен восстановить машину за 30 дней, и если он не укладывается в этот срок, то автовладельцу положено 0,5% от суммы компенсации за каждый день «просрочки». Законотворцы предлагают «допустимый» срок увеличить — в полтора раза, до 45 дней. А все потому, что зачастую ремонт затягивается из-за долгого ожидания запчастей. Если в 2023-м через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Китай детали доставляли за пару-тройку недель, то сегодня путь комплектующих из той же КНР занимает 45 дней, а из ОАЭ — уже 1,5-3 месяца.

При этом важно отметить, что срок ремонта автомобиля по ОСАГО планируют увеличить до 45 дней не по умолчанию, а лишь для исключительных случаев. Когда невозможность восстановить машину за 30 дней подтверждена документально.

А вообще страховые компании все реже дают направления на ремонт по ОСАГО, уговаривая клиента на денежную компенсацию. Ведь в таком случае они могут применить коэффициент износа ТС, тем самым «срезая» сумму возмещения до 50%. И в итоге автовладелец в прямом смысле остается у разбитого корыта: выплаченных средств не хватает на восстановление авто. Поэтому соглашаться на такое «щедрое предложение» ни в коем случае не стоит.