Россияне заплатили за ОСАГО рекордную сумму

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на РСА (Российский союз автостраховщиков). Страховщики сейчас рассчитывают стоимость ОСАГО, опираясь на верхнюю границу тарифной сетки. Так они реагируют на текущее положение дел в отечественной экономике.
В то же время выплаты по страховым случаям снизились до 43,2 млрд рублей — на 15%. Это минимум с четвертого квартала прошлого года. Подобное снижение убыточности специалисты объяснили снижением количества ДТП и обновлением парка автомобилей в России. Отмечается, что доля полисов у водителей, которые сумели избежать аварий, составила 41%.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начнут проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер. Водители без полиса будут получать предупреждения через «Госуслуги».