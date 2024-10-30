Россияне заплатили за ОСАГО рекордную сумму

Сборы страховщиков по ОСАГО составили 87,6 млрд рублей в третьем квартале текущего года. Это на 4% выше, чем во втором квартале и является рекордом как минимум с 2021-го. Сумма получилась настолько солидной, поскольку выросло количество заключенных договоров на «автогражданку».

Таких сборов не было несколько лет

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на РСА (Российский союз автостраховщиков). Страховщики сейчас рассчитывают стоимость ОСАГО, опираясь на верхнюю границу тарифной сетки. Так они реагируют на текущее положение дел в отечественной экономике.

В то же время выплаты по страховым случаям снизились до 43,2 млрд рублей — на 15%. Это минимум с четвертого квартала прошлого года. Подобное снижение убыточности специалисты объяснили снижением количества ДТП и обновлением парка автомобилей в России. Отмечается, что доля полисов у водителей, которые сумели избежать аварий, составила 41%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начнут проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер. Водители без полиса будут получать предупреждения через «Госуслуги».