В России подскочили продажи электронных полисов ОСАГО

Как сообщают «Известия» со ссылкой на президента РСА (Российский союз автостраховщиков) Евгения Уфимцева, электронные полисы ОСАГО чаще других покупали жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Водители из перечисленных регионов приобрели 41,5% от общего количества оформленных полисов.
В январе-феврале в пользу е-ОСАГО отдали предпочтения около 20% автовладельцев из новых российских субъектов. Закон об «автогражданке» распространяется на Луганскую Народную Республику, Донецкую Народную Республику, Херсонскую и Запорожскую области с начала текущего года.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда в нашей стране планируют запустить проверку ОСАГО с помощью дорожных камер.