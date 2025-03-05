В России подскочили продажи электронных полисов ОСАГО

В нашей стране удалось реализовать 4,6 млн электронных версий полисов ОСАГО за первые два месяца наступившего года. Оказалось, что это на 25,8% больше, чем в прошлом году. За январь и февраль доля так называемого е-ОСАГО от общего числа всей проданной «автогражданки» достигла 70%. В основном рост популярности безбумажных полисов связан с простотой и удобством их покупки.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на президента РСА (Российский союз автостраховщиков) Евгения Уфимцева, электронные полисы ОСАГО чаще других покупали жители Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Водители из перечисленных регионов приобрели 41,5% от общего количества оформленных полисов.

В январе-феврале в пользу е-ОСАГО отдали предпочтения около 20% автовладельцев из новых российских субъектов. Закон об «автогражданке» распространяется на Луганскую Народную Республику, Донецкую Народную Республику, Херсонскую и Запорожскую области с начала текущего года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда в нашей стране планируют запустить проверку ОСАГО с помощью дорожных камер.