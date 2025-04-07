В России изменили правила оформления полисов ОСАГО на короткий срок

Их оформляют водители, которые редко садятся за руль

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на НСИС (Национальную страховую информационную систему). Суть нововведений в том, что полисы-однодневки теперь действуют полноценные 24 часа с момента оформления вместо календарного дня.

На бумаге однодневная «автогражданка» появилась в РФ прошлой весной. До сегодняшнего дня срок действия таких полисов ОСАГО истекал в тот же день, когда они были оформлены. То есть страховка теряла актуальность в полночь, независимо от времени подписания договора. В итоге некоторым водителям приходилось переплачивать при планировании короткой поездки в течение суток.

По словам экспертов, теперь однодневные полисы ОСАГО стали выгоднее. Их должны по достоинству оценить автомобилисты, которые редко пользуются машиной для небольших путешествий.