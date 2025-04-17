Вступили в силу изменения в расчете ОСАГО для владельцев мототранспорта

Российский союз автостраховщиков анонсировал изменения в системе расчета ОСАГО для мототранспорта, которые начали действовать 17 апреля. Основные нововведения касаются пересмотра коэффициентов мощности, учета возраста и стажа водителя при определении стоимости полиса, а также расширения возможностей страховщиков по установлению базовых тарифов — теперь их вариативность увеличивается на 20%.

Пресс-служба РСА сообщила, что пересмотр страховых тарифов вызван тревожной статистикой аварийности. Так, за последние годы ущерб от ДТП по вине мотоциклистов увеличился на 32%.

В отличие от прежней системы, где применялись коэффициенты для легковых автомобилей, теперь будет использоваться специальная шкала, разработанная для мототехники. При этом новые значения окажутся выше, чем для легковых машин.

Так, страховые тарифы будут напрямую зависеть от мощности двигателя. Для моделей до 50 л.с. сохранится базовый коэффициент 1. По мере роста отдачи мотора будут постепенно увеличиваться и коэффициенты: от 1,11 для двигателей 50-60 л.с. до максимального значения 1,66 для самых мощных моделей свыше 90 л.с.

Важным нововведением станет также дифференциация тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя. Страховщики будут применять понижающие коэффициенты для опытных мотоциклистов и повышающие — для молодых и начинающих мотоциклистов.

Диапазон базовых тарифов расширяется на 20% в обе стороны, позволяя компаниям более гибко подходить к ценообразованию. Новые границы составят 259-3043 рубля против действующих 324-2536 рублей. Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков, Центробанк регулярно анализирует статистику страховых случаев и на этой основе корректирует тарифную политику, стремясь к более точному соответствию между реальными рисками и стоимостью страховой защиты.